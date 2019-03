Custonaci (Tp): “genere femminile, numero plurale”

L’otto marzo, in occasione della festa delle donne, il centro studi Dino Grammatico di Custonaci, nel trapanese, ha organizzato una conferenza dal tema: “Genere femminile, numero plurale. Percorsi di affermazione”.

La giornata internazionale della donna è stata istituita proprio per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, ma anche per non dimenticare le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono oggetto in molte parti del mondo.

Per Maria Cristina Castiglione e Valentina Pipitone, componenti del centro studi Dino Grammatico, “questa giornata va celebrata di anno in anno per l’importanza storica che riveste e per la costante necessità di sensibilizzazione in tema di parità di genere”.

Alla conferenza parteciperanno: Fabrizio Fonte, presidente del centro studi Dino Grammatico; il sindaco di Custonaci, Giuseppe Bica; Maria Cristina Castiglione e Valentina Pipitone; Virginia Coni, comandante del nucleo operativo e radiomobile di Marsala; Miriam Vitrano, medico chirurgo dell’ospedale dei bianchi di Corleone; Caterina Maria Peraino, esperta in politiche di genere e di pari opportunità; Luana Li Voti, assistente sociale e vice presidente dell’associazione Prof.As.S; Paola Stabile, presidentessa della compagnia teatrale dei Mirtilli.

Porteranno la testimonianza dell’impegno della componente femminile del mondo associativo: Leonarda Errante della Fidapa; Antonella Ruggirello dell’Unitalsi di Trapani; Sara Alagna di Alfaomega, associazione culturale universitaria e Maria Martinico di Interact Trapani Birgi Mozia. Modererà l’incontro la giornalista Ornella Fulco.

L’evento è, infine, accreditato per la formazione permanente continua per gli iscritti all’ordine degli Assistenti Sociali, che possono iscriversi inviando una mail al seguente indirizzo csdinogrammatico@gmail.com .