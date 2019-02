Tortorici (Me): carri, balli e tanto divertimento per il Carnevale 2019

E’ tutto pronto a Tortorici, centro nebroideo in provincia di MEssina, per il Carnevale oricense 2019, organizzato dalle associazioni operanti sul territorio. Saranno giorni pieni, quelli dal 2 al 5 marzo prossimi.

Si inizierà sabato due marzo alle 16.00 nel salone parrocchiale della centrale chiesa di San Nicolò con la VII edizione del carnevale dei bambini. Un appuntamento organizzato dalle associazioni Giovani oricensi e Beata Vergine del Carmelo.

Domenica 3 marzo nel pomeriggio, a partire dalle 16.00, sfilata dei carri allegorici a cura della federazione carristi carnevale oricense. E poi musica in piazza con dj Bagnas e DgMont offerta da Usd Tortorici, federazione carristi e pro loco Tortorici. Saranno una decina i carri allegorici che arriveranno nelle strade del centro nebroideo, provenienti anche dalle borgate, e diversi anche i gruppi in maschera.

Gli appuntamenti del Carnevale oricense 2019 continuano lunedì 4 marzo con il carnevale dei bambini a cura del centro commerciale naturale oricense e le associazioni I nudi e Beata Vergine del Carmelo. Le manifestazioni carnascialesche si concluderanno martedì grasso 5 marzo, a partire dalle 16.00, cono la seconda sfilata dei carri allegorici sempre a cura della federazione carristi e musica in piazza.

Per gli spettacoli in piazza la SIAE è offerta dal Centro commerciale naturale oricense. Non mancheranno momenti di divertimento anche per i più grandi con le serate danzanti a partire dalle 22.30 nel salone parrocchiale della chiesa di San Nicolò organizzate dall’associazione Beata Vergine del Carmelo.