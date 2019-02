Patti (Me): gran carnevale di San Piero Patti

È giunto alla sua trentaquattresima edizione il gran carnevale di San Piero Patti, centro del messinese. Appuntamento con le sfilate carnascialesche domenica 3 marzo e sabato 9 marzo con il carnevalone alla presenza di carri e gruppi ospiti.

Organizzata dal comune di San Piero Patti e dall’Asd Petra, questa edizione del carnevale preannuncia un ulteriore salto di qualità dopo quello registrato nell’edizinoe del 2018.

Si parte domani, giovedì 28 febbraio alle 10.00 con il tradizionale carnevale degli anziani organizzato nei locali e con la collaborazione della società operaia di M.S., all’insegna della buona musica e dell’ottimo cibo.

Sabato prossio, 2 marzo, ci sarà spazio anche per i più piccoli con il carnevalino dei bambini che si svolgerà, dalle 15.00 in piazza Duomo. Musica, balli di gruppo e tante sorprese per allietare i bamibini vestiti in maschera. A conclusione della manifestazione non mancherà la distribuzione gratuita di dolci leccornie: squisita cioccolata calda e le tradizionali chiacchiere. A tutti i bambini verrà consegnato un piccolo giocattolo quale dono simbolico per la loro presenza.

Clou del divertimento domenica 3 marzo con la tradizionale sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati alla quale sono iscritte 500 maschere partecipanti al concorso annesso.

Sabato 9 marzo, per la sfilata del Carnevalone, San Piero Patti ospiterà anche altri carri e gruppi – fuori concorso -provenienti dai comuni limitrofi di Patti, Gioiosa Marea e Montalbano Elicona le cui iscrizioni sono ancora aperte.

Una grande festa finale che chiuderà il carnevale, contraddistinta dalla voglia del divertirsi tutti insieme. Il carnevalone è un’antica tradizione per i sampietrini che salutano così le danze e la ricorrenza che, da sempre, viene vissuta in paese con forte spirito di partecipazione e di rievocazione delle antiche e caratteriste usanze che contraddistinguono l’intera settimana del carnevale.

Gli organizzatori hanno comunicato che sarà un’edizione “social”: è stato istituito, infatti, un premio Social Popolare che coinvolgerà direttamente il pubblico che sarà chiamato a votare sui principali social network.

Questa non è di certo l’unica novità in campo per quest’edizione in quanto cambieranno anche il percorso della sfilata; saranno inserite zone per le esibizione e ci saranno nuovi premi consegnati dalla giuria. Quest’ ultima sarà composta esclusivamente da membri esterni, esperti nel settore artistico manifatturiero.

A partire dalla serata del 28 febbraio e sino a martedì 5 marzo – per concludere poi sabato 9 – gli amanti del ballo potranno scatenarsi presso la “Società Operaia” ed il Cinecircolo “ Il Semaforo”, note e frequentate sale del paese. Sarà un Carnevale all’insegna del divertimento ma anche della sicurezza della comunità sampietrina e di tutti i visitatori e partecipanti coinvolti nella kermesse.

Come evidenziato, è stato predisposto un rigoroso Piano di Sicurezza e – attraverso opportune ordinanze a firma del primo cittadino Salvino Fiore – saranno fissate severe regole per garantire la tutela della sicurezza urbana e dell’incolumità pubblica.

Un ringraziamento sentito e doveroso giunge da parte dell’Amministrazione Comunale all’A.S.D. Petra per il grande lavoro organizzativo e per la collaborazione fruttuosa che ha permesso di rivoluzionare e rilanciare il carnevale sampietrino e nei confronti dei carristi, gruppi mascherati e tutti coloro che con grande passione e spirito di sacrificio si sono dedicati alla realizzazione dei carri e dei vestiti in maschera. Senza il loro impegno non sarebbe stato possibile realizzare una manifestazione di un cosi alto livello.