Milano: un Ceo siciliano alla guida di Spotlime

È siciliano il nuovo CEO di GoOut, la startup che detiene il brand dell’applicazione di eventi Spotlime. Francesco Barone, 30 anni, all’interno della startup ha già ricoperto il ruolo di chief operating officer.

Spotlime è una guida semplice e intuitiva nel mondo degli eventi, suddivisi per categorie e per data, che utilizza anche un sistema di geolocalizzazione per ogni locale e attrazione. L’applicazione è stata lanciata a fine 2013 e ad oggi conta più di 170 mila download. Nel 2015, è stata selezionata da MasterCard tra le migliori app europee insieme a Booking.com, Zalando e BlaBlaCar.

Al momento, l’app raccoglie eventi in 12 città, ovvero a Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e Trieste. Spotlime, sin dalla fondazione, continua a registrare aumenti delle presenze agli eventi e delle offerte sull’app.

Francesco Barone, siciliano, laureato alla Luiss e già fondatore della casa editrice The Freak, prende il poste di Francesco Rieppi proseguendo il percorso che ha portato la società ad ampliare l’offerta dei servizi rivolti ai locali e a raddoppiare i ricavi online per il 2018.

Oltre ai servizi legati al mondo degli eventi, GoOut si appresta al lancio di un nuovo brand dedicato alla cura dei social e della comunicazione con all’attivo partner di spessore e ottimi risultati: per i clienti che hanno usufruito dei servizi di comunicazione e marketing di GoOut ci sono stati incrementi dell’engagement di Instagram e Facebook fino al 23%.

Per Spotlime, l’app leader del Belpaese nel settore degli eventi e principale brand della società, ci sono novità in arrivo: “Una startup deve essere pronta a valicare i confini nazionali per poter crescere, raggiungendo città come Londra, Parigi, Berlino e Barcellona” commenta Barone, che presentando il già approvato piano 2019 aggiunge “Spotlime è ormai un punto di riferimento per il tempo libero dei giovani e non solo; con le implementazioni in programma per quest’anno prevediamo di poter arrivare nelle maggiori città, europee e non”.

Francesco Rieppi, co-fondatore della società e ora advisor, ha dichiarato di essere “felice per i risultati raggiunti nell’ultimo anno, merito di un team coeso che ha saputo individuare nuove opportunità. GoOut ha avviato un processo di crescita importante grazie alla nascita di nuovi prodotti e sono certo che sotto la guida di Francesco Barone proseguirà il suo percorso di sviluppo”.