Gravina (Ct): perseguita l’ex moglie, ai domiciliari

I carabinieri della stazione catanese di Gravina di Catania hanno condotto ai domiciliari G.G., 51 anni, indagato per atti persecutori commessi in danno della ex moglie.

Le indagini, coordinate dal pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere, hanno evidenziato come l’indagato, dopo la separazione dalla moglie da maggio del 2015, abbia continuato fino ad oggi nella sua azione vessatoria generando nella persona offesa un forte timore per la propria incolumità tanto da costringerla ad alterare le normali abitudini di vita.

L’uomo, anche se già condannato dai giudici perché riconosciuto colpevole di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni della ex moglie, tornato in libertà ha continuato a perseguitarla intimidendola con minacce telefoniche del tipo: “se non te ne vai da Catania ti ammazzo”. L’uomo giungeva a pedinare la donna e affrontarla in strada anche in presenza di testimoni. Un giorno dal meccanico della donna le disse: “se la macchina esce da qui te la brucio”.

L’ex marito aveva impedito alla donna di intrattenere alcuna relazione si con amici che con altri uomini. In diversi episodi l’accompagnatore della donna ha dovuto subire una esplicita minaccia di morte. Situazioni che l’hanno costretta a rivolgersi nuovamente ai carabinieri che non hanno lasciato alcun dubbio al giudice che, accogliendo la richiesta del magistrato titolare dell’indagine, ha emesso la misura restrittiva.