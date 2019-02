Capo d’Orlando (Me): “Resto al Sud”, convegno in biblioteca

Fa tappa a Capo d’Orlando, centro tirrenico del messinese, il convegno #RestaInZona e realizza la tua impresa”. Un appuntamento promosso dall’associazione BIOS e il centro orientamento e placemente UNIME, la camera di commercio di Messina con il patrocinio del comune di Capo d’Orlando.

Questo pomeriggio, 28 febbraio, alle 17.00 nei locali della biblioteca comunale verranno approfondite le novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 all’incentivo Resto al Sud, sulle nuove opportunità per chi vuole fare impresa, per i liberi professionisti e per gli under 46.

Dopo i saluti del sindaco Franco Ingrillì e del presidente del consiglio comunale Carmelo Galipò interverranno Carmelo Lembo, presidente dell’associazione Bios, il presidente della camera di commercio di Messina Ivo Blandina e Roberta Salomone, presidente del centro orientamento e placement dell’università di Messina.

Seguiranno interventi tecnici sulle nuove opportunità per chi vuole fare impresa con Resto al Sud, come presentare una domanda di finanziamento, l’importanza delle competenze e delle qualifiche e gli approfondimenti sulle caratteristiche del finanziamento bancario Resto al Sud. Chiuderà i lavori Franco De Domenico, docente dell’Università di Messina.