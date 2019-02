Pedara (Ct): panettieri in carcere per spaccio di marijuana

Due panettieri incensurati sono stati arrestati a Catania dalla polizia di Stato per spaccio di marijuana. Le manette sono scattate ai polsi di Salvatore Maccarrone, 38 anni e Valentina Mazzarella, 35 anni, tutti e due incensurati.

Agenti della squadra volanti, squadra a cavallo e cinofili a seguito di indagini si sono recati a Pedara per effettuare un controllo in un panificio-pizzeria del luogo. Grazie al fiuto del cane antidroga Maui gli agenti hanno trovato 210 grammi di marijuana in un armadietto chiuso a chiave all’interno del bagno di servizio e 725 euro in contanti.

I due soggetti titolari dell’attività commerciale sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, ognuno nella propria abitazione, in attesa di convalida dinnanzi al Giudice per le indagini preliminari.