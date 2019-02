Comiso (Rg): torna il carnevale anche a Pedalino

Torna quest’anno il Carnevale a Pedalino e Comiso, nel ragusano. Grazie all’organizzazione del vicariato foraneo di Comiso, sabato 2 marzo a Comiso, è prevista la sfilata dei gruppi in maschera dalle 16.00 che arriveranno in piazza fonte Diana verso le 20.00.

In piazza sono previsti momenti musicali e la premiazione dei gruppi e, a seguire, dalle 22.00, musica, dj set e vocalist. “A Pedalino – continua Manuee Pepi – il Carnevale si festeggerà domenica 3 marzo in piazza Gramsci dove dalle 17.30 per i bambini in maschera è prevista animazione, musica e la mascotte Disney. Ancora una volta – conclude l’assessore allo spettacolo e al decentramento – questa amministrazione ha rivolto la sua attenzione ai bambini e alla frazione di Pedalino, oltre che a Comiso, perché offrire momenti di svago ai più piccoli è sempre stato uno dei punti importanti del nostro programma amministrativo. Dopo gli eventi natalizi che per la maggior parte sono stati dedicati ai nostri piccoli cittadini, ora è il momento del divertimento per il Carnevale. E perché no, un momento di svago anche per gli adulti. Sabato e domenica quindi, tutti a festeggiare”.