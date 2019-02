Messina: dopo un incidente auto-moto uomo in fiamme, salvato dai poliziotti

Agenti della polizia di Stato della sezione volanti della questura di Messina hanno salvato un uomo ricoperto dalle fiamme a seguito di un incidente tra una moto ed un’automobile. I fatti si sono verificati nella zona Camaro a nord della città intorno alle 23.00.

Il rogo è stato generato da un incidente tra una moto Enduro risultata poi rubata e un’auto in sosta accanto al quale giaceva per terra un corpo diventato ormai una torcia umana. Gli agenti prontamente lo hanno avvolto in una coperta fornita da un residente della zona e hanno allertato i vigili del fuoco.

Gli operatori hanno provato a spegnere con gli estintori le fiamme provenienti dai mezzi coinvolti nel sinistro. L’uomo è stato immediatamente ricoverato mentre sono ancora in corso accertamenti per capire le dinamiche dell’incidente.