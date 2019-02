Messina: in scena “due cuori e una sinapsi”

Nuovo appuntamento con la stagione “Radici per restare” del teatro dei 3 mestieri di Messina. Venerdì 22 e sabato 23 febbraio alle 21.00 arriva Sbada clown, due cuori e una sinapsi con Andrea Arena e Maria Elena Rubbino.

Protagonisti due piccoli clown e l’esilarante mistero di una storia in cui la soluzione giusta non è mai la più scontata.

Siete mai stati alla giusta distanza dalla realtà per poterci giocare?

Questi due improbabili clown viaggiano qualche naso sopra la realtà o forse poco sotto, ma del resto che importa?

Se mai vi fosse capitato di cantare a quattro mani, di danzare con una palla gigante o, spero di no, di incastrarvi in una valigetta fluttuante durante un focoso tango, allora sapreste di cosa stanno parlando.

I nostri due piccoli e distinti Sbada Clown, in un susseguirsi di catastrofici imprevisti, egocentrici contenziosi e inadeguate destrezze, dimostreranno l’inconfutabile inaffidabilità delle sedie pieghevoli e l’esilarante mistero di una storia in cui la soluzione giusta non è giammai la più scontata!

Venerdì 22 e Sabato 23 Febbraio ore 21:00