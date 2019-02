Capo d’Orlando (Me): turismo, borgo dei pescatori e stranieri

Parliamo di Capo d’Orlando, comune del centro tirrenico del messinese e delle attività portate avanti da Carlos Vinci e dai suoi collaboratori. Dopo aver parlato di “Case d’amare”, parliamo adesso del borgo di San Gregorio con i suoi luoghi belli, le soddisfazioni raggiunte ma anche le opportunità perse.

Nel giro di vent’anni il valore di un immobile nella zona di San Gregorio è raddoppiato, e la presenza del porto turistico rimanda i suoi inevitabili vantaggi. L’intervista, in modo quasi allegorico, illustra come gli stranieri vedono la Sicilia.

Abbiamo raccontato la storiia di Traute e Walter Fleischer, coniugi trasferitisi dalla città di Stoccarda. I due, una volta giunti in Sicilia, si sono innamorati di questa terra al punto da sceglierla come meta per l’ultima tappa della loro vita. La visione di questa coppia non è unica ed altre testimonianza dimostrano come la Sicilia sia amata da chi la vede esternamente.

Certo però che il borgo ha la sua storia, e se la legge sul pescaturismo ed itturismo è servita quantomeno a tutelare la costa ed un certo tipo di pescato, allo stesso modo, non può dirsi salvata l’attività dei pescatori. Diventa necessario infatti, entrare nell’idea che occuparsi di turismo in modo valido e costruttivo crea posti di lavori. La Sicilia non deve essere vissuta con armonia solo dai turisti, ma anche dai giovani che vogliono stabilirsi in quest’isola, avendo anche la possibilità di vivere dignitosamente.

Nel prossimo incontro ci sara’ Sandra, attivista volontaria. Racconteremo delle operazioni di pulizia svolte sul territorio, si parlerà di rifiuti, discariche abusive, inciviltà e delle proposte degli attivisti e dell’impegno dimostrato ad oggi dai politici preposti.