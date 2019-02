Naso (Me): un arresto per droga

È stato il fiuto dei cani del nucleo cinofili di Nicolosi, nel catanese, a smascherare un uomo di Naso, 48 anni, ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Ieri mattina i militari della stazione di Naso hanno fatto irruzione all’interno dell’appartamento abitato dall’uomo per effettuare una perquisizione domiciliare e hanno trovato, nascosti nel salotto, 180 grammi di marijuana suddivisa in dosi, pronta per essere immessa sul mercato.

L’uomo è stato arrestato ed è stato condotto ai domiciliari a disposizione della procura della Repubblica di Patti in attesa dell’udienza di convalida.