Acireale (Ct): premio miglior pizzeria Best in Sicily a Frumento

La pizzeria Frumento di Acireale, nel catanese, di Emanuele Serpa e Federica Lazzaro ha vinto la dodicesima edizione del Best in Sicily, premio organizzato ogni anno da Cronache di gusto, dedicato alle eccellenze agroalimentari e della ristorazione della Sicilia.

Tra i premiati dell’edizione 2019 anche la pizzeria Frumento di Acireale guidata dai giovani imprenditori under 30 Serpa e Lazzaro. Il premio come migliore pizzeria è stato ricevuto alla presenza di Oscar farinetti e Alessandro Baricco.

La giovane coppia di pizzaioli utilizza materie prime legate anche alla stagionalità e una drink-list equilibrata e studiata per la pizza. Altrettanta rilevanza è riconosciuta, dai proprietari, alla location, non solo centrale e facile da raggiungere, ma anche funzionale e curata in ogni dettagio. Persino le divise dello staff, realizzate dall’artista Ilaria Petri, sono dipinte a mano con colori naturali e i grembiuli sono in puro lino.

Non è il primo riconoscimento di Frumento. La pizzeria è stata segnalata all’interno della guida ai ristoranti e pizzerie di Sicilia del 2018 e 2019 edita da Il giornale di Sicilia; della guida online 50 top pizza a cura di Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere; della “guida ai sapori e ai piaceri della Sicilia 2019” di Repubblica, de “i ristoranti d’Italia 2018” de l’Espresso.

Nel 2015 Serpa e Lazzaro decidono di lanciare sul mercato una idea di pizza contemporanea che coniuga e sublima insieme i migliori grani antichi siciliani, le materie prime nostrane di alta qualità e una lavorazione della pasta di dichiarata scuola napoletana.

Sono cinque le tipologie di pizza previste: margherita, mare, campagna, salumi, pizze convenzionali a cui si può associare un’interessante e ricca selezione di vini (più di 150 etichette) e distillati, tutti rigorosamente esposti in sala.

Ad ottobre del 2018 nella pizzeria Frumento è stato inaugurato l’american bar Banco in cui è possibile sedersi a sorseggiare, dalle 18.30 in poi, un buon drink o un calice di vino insieme ad un ricco aperitivo al tavolo, degli appetizers o all’insolita ma molto apprezzata accoppiata Pizza & Cocktail. A gestire il bar è il barman Gianluca Stella.