Comiso (Rg): arriva la newsletter “Comune in@forma”

Da oggi arriva a Comiso la newsletter del comune. La città potrà così ricevere periodiche informazioni in un’unica soluzione su tutta l’attività amministrativa.

“La newsletter Comune in@forma – spiega il sindaco – è un aggiornamento informativo periodico che un’azienda, un ente o un gruppo di lavoro, invia ai propri clienti, utenti o membri, riguardo alle proprie attività. La newsletter contiene anche immagini e non solo testi.

La frequenza di invio è variabile, ma comunque periodica. La ricezione, nel caso venga realizzata da un ente pubblico, è gratuita per gli utenti. In realtà – prosegue il primo cittadino – è gratuita anche per il comune poiché la sua è una realizzazione in house grazie al personale del servizio di comunicazione e informazione istituzionale e del web master che si occupa già del sito istituzionale, Nunzio Ciarcià.

La newsletter va annoverata tra i mezzi già fruibili dai cittadini quali il sito istituzionale, l’app comune di Comiso scaricabile gratuitamente da Google pley, instagram e la pagina ufficiale Fb comune di Comiso comunicazione”.