Vittoria (Rg): due fratelli denunciati dalla polizia

Due fratelli sono stati denunciati a Vittoria, nel ragusano, dagli agenti della polizia di Stato, diretti dal questore Salvatore La Rosa. Il tutto è successo nel corso di un controllo straordinario del territorio.

Nel corso del servizio sono stati controllati 42 veicoli, 78 persone, sono state contestate inoltre 7 violazioni al codice della strada a seguito delle quali 2 veicoli sono stati sequestrati e uno sottoposto a fermo amministrativo.

Nel corso del controllo di un’auto in piazza Manin è stata eseguita una perquisizione che ha consentito il rinvenimento e contestuale sequestro di un coltello a serramanico del quale è vietato il porto. Il possessore dell’oggetto, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e per aver declinato false generalità agli operatori di polizia.

Il fratello, che lo accompagnava in auto, è stato denunciato per violazione delle prescrizioni impostegli dalla misura della sorveglianza speciale cui è risultato sottoposto.