Trapani: i Manziluna in concerto per gli amici della musica

Nuovo appuntamento con la 66a Stagione degli Amici della Musica di Trapani. Per questo venerdì 15 febbraio, alle ore 21.00, nella Chiesa di Sant’Alberto, in Via Garibaldi, a Trapani, un fuori programma con il concerto dei Manziluna in arabo “casa nostra”. Un progetto nato nel 2008 da quattro musicisti siciliani che hanno sempre lavorato sul timbro e la ricercato a compositiva confrontando la cultura siciliana con i linguaggi musicali contemporanei.

Fabrizio Brusca e Leonardo Grimaudo alla chitarra e il sassofonista Calogero Genco. Nei loro concerti si realizza un vero e proprio paesaggio multimediale dove la musica, insieme al sound design, la video art e il digital painting diventa un unico corpo espressivo, che è soprattutto la narrazione di uno stato d’animo.

La 66ª stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani è realizzata con il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e con la collaborazione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, della Fondazione Pasqua 2000, il Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani, il Goethe Institut e l’Istituto di Cultura Italo Tedesco – sezione di Trapani.

I biglietti potranno essere acquistati, presso la Chiesa di Sant’Alberto, a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo: intero euro 7,00, ridotto euro 5,00 (studenti fino a 24 anni, soci Fondazione Pasqua 2000 per l’anno 2018, possessori Diamond Card, Associazione 50&Più).