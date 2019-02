Riposto (Ct): alla vista dei carabinieri getta la droga e il denaro sul tetto, arrestato

Un trentunenne di Riposto, centro in provincia di Catania, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo alla vista dei carabinieri ha gettato la droga e il denaro sul tetto dell’abitazione in alcune buste di plastica.

Grazie al fiuto del pastore tedesco Auro gli agenti hanno trovato la droga recuperandola insieme a 500 euro in contanti, un bilancino elettronico di precisione, nonché diverso materiale comunemente utilizzato dagli spaccaitori per confezionare le dosi di droga da porre in commercio.

Per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.