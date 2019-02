Sant’Agata di Militello (Me): selezionate le band per il rock contest

Saranno tredici le band selezionate per il Sant’Agata rock contest. A selezionarle è stata la giuria composta da Alice Caiola, Sonny Foschino Cassata ed Antonino Artino Innaria. Le rock band, a partire da sabato 15 marzo, si esibiranno in paizza Vincenzo Consolo a Sant’Agata di Militello nel messinese.

Le band, provenienti da tutta la Sicilia e anche da fuori regione, sono impegnate in una sfida social a suon di like per aggiudicarsi l’accesso diretto alla finale del 6 aprile. Tra le tredici band selezionate, infatti, quella che riceverà maggiori consensi virtuali arriverà direttamente in finale. Il 6 aprile in giuria anche Lello Analfino, Sergio Granata e Turè Muschio.

“Lavoriamo giornalmente insieme a Giuseppe Gaglione, che tengo a ringraziare pubblicamente, a questa manifestazione che già dallo scorso anno ci ha dato molte soddisfazioni e ci ha permesso quest’anno di poter coinvolgere persone dello spessore di Lello Analfino, grande uomo ed artista. Quest’anno il livello si è alzato tanto da avere circa 55 band iscritte da tutto il territorio inazionale e la scelta da parte della giuria non è stata per niente facile.” Queste le parole di Giuseppe Famiani, presidente dell’associazione Akra ed co-organizzatore della manifestazione insieme a Giuseppe Gaglione.

Alla band vincitrice spetterà l’apertura dell’evento “Curtigghiu Gallego Rock 2019”, che si svolgerà per il secondo anno consecutivo a Sant’Agata Militello. Appuntamento quindi per le serate: 16 – 23 – 30 marzo per le semi-finali e per il 6 aprile per la serata finale.

Le band finaliste sono: Bispensiero (Foggia), Bunnyblack (Palermo) Butijah (Caltagirone), Disfonica Sound (Catania), Giovanni Ruggieri (Catania), dasES (Palermo), Isteresi (Enna), Karbonica (Acireale), L’idrante (Rocca di Capri Leone), Meteora (Siracusa), SuperZero (Palermo), Joke Addiction (Siracusa) Upside Down (Catania).