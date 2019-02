Caltanissetta: fugge alla vista degli agenti e getta in aria la droga

Appena ha visto i poliziotti ha gettato in aria diversi involucri di hashish. Le manette sono scattate ai polsi di Emma Androw, 19 anni, nigeriano, colto in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti si sono verificati nella tarda mattinata di ieri quando gli agenti, in servizio di controllo del territorio nel quartiere Provvidenza, hanno notato alcuni stranieri che armeggiavano con fare circospetto. Uno di loro alla vista dei poliziotti si è dato alla fuga. Nel tentativo di far perdere le sue tracce ha imboccato diverse viuzze del quartiere. Nel momento in cui si è trovato di fronte ad un altro agente, lo straniero si è liberato di numerosi involucri di carta di alluminio, lanciandoli in aria.

L’agente che ha intimato l’alt al fuggiasco, si è lanciato su di lui, bloccandolo. Androw Emma, una volta bloccato, ha tentato di liberarsi, strattonando e spingendo altri poliziotti I 18 involucri di hashish gettati dall’uomo sono stati recuperati e sequestrati.

Nel corso di una successiva perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato e sequestrato altri 10 involucri di hashish e uno di marijuana per un peso complessivo di 54,2 grammi, due grinder per frantomare la sostanza stupefacente, dei rotoli di carta di alluminio e cellophane utilizzati per confezionare le dosi. L’uomo è stato condotto agli arresti domiciliari dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.