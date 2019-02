Messina: scomparso l’anziano Gioacchino Spagnolo

È scomparso a Messina l’ottantaseienne Gioacchino Spagnolo. L’anziano si è allontanato a piedi dalla propria abitazione in viale Giostra lo scorso uno febbraio, probabilmente verso la via Panoramica dello Stretto.

È probabile che l’uomo, per uno stato confusionale, non abbia trovato la via del ritorno. Immediata è stata la segnalazione dei familiari così come immediate sono state le ricerche coordinate dalla questura di Messina che continuano incessanti.

Spagnolo, alto 1 metro e sessanta, capelli grigi, occhi azzurri, corporatura regolare, al momento della scomparsa indossava un giubbotto di colore nero, un maglione grigio, pantaloni scuri e un basco grigio.

C’è molta apprensione e preoccupazione per la vita dell’anziano anche per le cattive condizioni di salute in cui si trova. La fotografia è stata diramata questa mattina dai carabinieri. Chiunque dovesse avere notizie del signor Spagnolo potrà contattare il numero di emergenza 112.