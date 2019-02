Ragusa: avevano più di 50 Kg tra hashish e cocaina, albanesi arrestati

Una volta immessa sul mercato la droga avrebbe fruttato circa 600 mila euro. Ma gli agenti della polizia di Stato di Ragusa li hanno scoperti e bloccati. Tre albanesi sono stati arrestati per detenzione di 50 Kg di hashish e quasi 1 Kg di cocaina.

Uno degli arrestati era ricercato perché già condannato per diversi reati commessi in Italia, ma per eludere i controlli circolava con una carta d’identità greca falsa. Le impronte digitali rilevate dalla polizia scientifica hanno fatto scattare l’arresto.

Nell’ultimo anno gli agenti della polizia di Ragusa hanno sequestrato quasi 10 mila kg di droga di ogni tipo. La droga sul mercato avrebbe fruttato quasi 600 mila euro. Probabilmente per questioni di marketing ogni panetto di hashish era stato marchiato con la stampa di una foglia di marijuana.

Le manette sono scattate ai polsi di Pandeli Prifti, 39 anni; Luzim Ndreu, 42 anni e Jujtim Rapushi, 36 anni, tutti pregiudicati. Gli agenti erano al corrente già da giorni che c’era della droga nascosta sul territorio. Gli investigatori, così, hanno effettuato diversi controlli e sono riusciti ad individuare il casolare dove era nascosta la droga. Dopo una lunga attività di osservazione del casolare, gli agenti hanno notato dei soggetti che sembravano stessero controllando che non arrivasse nessuno. Un atteggiamento insolito che ha insospettito i poliziotti che hanno fatto irruzione nel casolare.

Uno degli albanesi era destinatario di un mandato di cattura. L’uomo circolava, come detto, con un documento d’identità greco falso per eludere eventuali controlli. I tre albanesi sono tutti pregiudicati per reati in materia di droga o contro il patrimonio e sono stati condotti in carcere al termine di una lunga attività di polizia.