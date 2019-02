Vittoria (Rg): guidava ubriaco, denunciato

Un romeno di 38 anni è stato sorpreso dagli agenti della polizia a Vittoria, nel ragusano, alla guida di un’auto completamente ubriaco. L’uomo è stato fermato ed accompagnato al commissariato per ulteriori accertamenti anche attraverso l’etilometro.

Gli ulteriori controlli eseguiti dagli agenti sul veicolo e sulla persona hanno fatto emergere un totale dispregio delle norme che regolano la circolazione stradale a tutela della pubblica incolumità. L’uomo non aveva mai conseguito la patente di guida e aveva posto in circolazione l’auto, sebbene priva dell’assicurazione obbligatorio e della revisione periodica, omessa da diversi anni, oltre alla grave condizione di alterazione dovuta all’abuso di alcool.

Alla luce di tali evidenze il romeno è stato denunciato per guida in stat odi ebbrezza e sanzionato per aver posto in circolazione un veicolo in totale assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca e consegnato ad una società autorizzata alla custodia.