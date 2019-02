Niscemi (Cl): incensurato con la droga in casa, arrestato

Aveva in casa più di 100 grammi di marijuana nascosta. Per questo gli agenti della polizia di Stato di Niscemi, centro in provincia di Caltanissetta, hanno arrestato un giovane di 22 anni, P.F., incensurato, colto in flagranza di reato per spaccio di droga.

Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione del traffico di droga, gli agenti hanno controllato un’auto su cui viaggiavano due persone. Gli agenti hanno perquisito i due e il mezzo e successivamente hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione del conducente dell’auto.

Quest’ultima ha avuto esito positivo. Nella casa dell’incensurato gli agenti hanno trovato e sequestrato un sacchetto di plastica contenente la marijuana, una bilancia digitale, delle buste in cellophane e 215 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. L’arrestato è stato condotto in commissariato e, su disposizione del pubblico ministero di turno a Gela, condotto agli arresti domiciliari dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.