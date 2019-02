Comiso (Rg): secondo incontro per il marchio Consumeless Med

Seconda riunione a Comiso, centro in provincia di Ragusa, del comitato provinciale di gestione del marchio Consumeless Med alla presenza di tutti i componenti. Il comune ha aderito al comitato provinciale di gestione del marchio per creare un piano di autolinee che possa facilitare gli spostamenti di viaggiatori e turisti dentro e fuori provincia. Il tutto su un modello di turismo sostenibile.

“Il comune di Comiso – spiega l’assessore comunale Manuela Pepi – che non aveva partecipato al primo incontro per un mero disguido di trasmissione dell’invito all’adesione che è stato protocollato soltanto il 28 gennaio scorso, ossia successivamente all’incontro, ha aderito accogliendo l’iniziativa con grande entusiasmo. Si tratta di un marchio fondato su un modello di turismo sostenibile, sulla qualificazione delle città turistiche come luoghi “consume less” e sulla valorizzazione dell’impegno pubblico e privato verso una nuova forma di ospitalità più competitiva e sostenibile.

Durante l’incontro si è discusso di trasporti pubblici attualmente esistenti e si è posto al tavolo del confronto uno schema di articolazione dei trasporti, immedesimandosi nella visione e nella percezione del turista, che abbia la capacità di dare ai viaggiatori l’opportunità di visitare i nostri luoghi potendo facilmente raggiungere sia la costa sia le località montane di Monterosso, Giarratana e Chiaramonte Gulfi.

Il dialogo si è presto mutato in concretezza. Il prossimo incontro previsto per il 15 febbraio vedrà il comitato impegnato ad ideare un piano di autolinee che possa facilitare in provincia e fuori provincia gli spostamenti dei viaggiatori all’interno di una visione di trasporto sostenibile che possa presto incentivare il trasporto con mezzi elettrici.

Valorizzare una nuova forma di ospitalità che offra al viaggiatore delle strutture vocate al rispetto dell’ambiente – aggiunge l’ assessore – è un valore aggiunto di cui potranno beneficiare non solo i turisti, ma anche le nostre stesse strutture ricettive che, attraverso l’adesione al Marchio, troveranno la guida per sviluppare un nuovo modello di crescita imprenditoriale, nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio in cui svolgono la propria attività. Il prossimo passo sarà convocare gli operatori del settore, per presentare il progetto e confrontarci sul futuro dell’offerta turistica a​ Comiso. Questa amministrazione – conclude Manuela Pepi- sta dimostrando grande attenzione al settore dello sviluppo del territorio strettamente connesso al turismo locale , sebbene dall’opposizione si legga qualche notizia infondata, volta solo a screditare le lodevoli iniziative intraprese. Ci si stupisce che oggi arrivino sollecitazioni da chi per anni ha trascurato il settore del turismo e dello sviluppo economico, tuttavia siamo ben lieti di ricevere ogni spunto d’iniziativa, anche da parte politica avversaria, purché la si faccia sempre con onestà intellettuale, nell’interesse esclusivo dei cittadini comisani”.