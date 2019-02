Bronte (Ct): pronta la bilancia pesa rifiuti differenziati

La bilancia pesa rifiuti differenziati a Bronte, nel catanese, è pronta e funzionante. Grazie alla bilancia sarà possibile ottenere sgravi sulla Tari. Non nasconde la soddisfazione il vice sindaco Gaetano Messina quando il dirigente della Caruter, la società che per conto del comune effettua la raccolta dei rifiuti, mostra all’amministrazione comunale come funziona la bilancia posta all’interno del centro comunale di raccolta.

“Un passo avanti – continua il vice sindaco – verso la realizzazione del progetto di raccolta dei rifiuti differenziati iniziato lo scorso anno”. Presenti alla consegna anche gli assessori Ernesto Di Francesco e Chetti Liuzzo, oltre all’ing. Salvatore Caudullo. L’acquisto della bilancia, infatti, fa parte degli oneri di capitolato che la Caruter doveva osservare al momento dell’aggiudicazione del servizi di raccolta. Oneri che prevedevano anche altri lavori già ultimati come la sistemazione della recinzione del Centro comunale di raccolta, degli spazi esterni e degli impianti idrico ed elettrico.

Ovvio però che l’attenzione venga puntata sulla bilancia pesa rifiuti. “Per ottenere gli sgravi sulla bolletta Tari – continua Messina – è necessario che ogni utenti si rechi al “Centro”, munito di tessera sanitaria – portando il sacchetto con i rifiuti differenziati. Un addetto controllerà se il contenuto è ben differenziato, introdurrà la tessera nella macchina e poi peserà il sacchetto.

La macchina registrerà attraverso il codice fiscale lo sconto e l’utente riceverà una ricevuta. Saranno poi gli uffici del Comune ha sommare il quantitativo finale di sgravi acquisiti”.

Un risultato dal duplice obbiettivo: “Incrementare – conclude il vice sindaco – delle percentuali di raccolta differenziata e premiare i cittadini che, diligentemente differenziano i rifiuti”.