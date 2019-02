Acireale (Ct): rapinò il distributore Esso, arrestato

Un giovane di 32 anni, C.P., è stato arrestato ad Acireale, nel catanese, dai carabinieri della locale compagnia. Era il 26 ottobre del 2018 quando un commando formato da quattro individui con i volti coperti da passamontagna, fece irruzione nel bar-tabacchi della stazione di servizio Esso di Acireale, minacciando il dipendente di aprire il box blindato dove era installata la cassaforte.

L’impiegato, riuscendo a chiudersi proprio dentro la stanza blindata, mentre i rapinatori tentavano di attivare una mitragliatrice per aprirla, era riuscito ad allertare i carabinieri. Sul posto era arrivata poco dopo una pattuglia del nucleo radiomobile che aveva anche annotato le fisionomie dei quattro rapinatori.

Dopo un concitato inseguimento, finito in via Consolazione, i quattro erano riusciti a fare perdere le loro tracce nelle campagne circostanti. In terra e nella macchina gli investigatori hanno recuperato degli indumenti come quelli adoperati dai quattro malviventi nel corso della commissione del reato.

Frattanto i carabinieri hanno trovato anche la Fiat Panda bordeaux risultata rubata il giorno precedente ad Aci Catena, mentre quella di colore grigio era di proprietà dell’odierno arrestato che, però, non si era più trovato. A detta dei suoi familiari l’uomo era uscito intorno alla mezzanotte per comprare le sigarette e non era più rientrato a casa.