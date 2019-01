Tortorici (Me): è morto l’arciprete Giuseppe Calabrese

Dopo una lunga e dolorosa malattia è morto all’età di ottanta anni in Lombardia don Giuseppe Calabrese, storico arciprete di Tortorici, centro nebroideo in provincia di Messina. Questo pomeriggio è giunta la triste notizia nel centro nebroideo da dove il sacerdote era partito qualche anno fa per trascorrere gli ultimi anni della sua vita con la sorella e i suoi familiari.

Per quasi mezzo secolo don Giuseppe Calabrese, da tutti chiamato “l’arciprete”, è stato alla guida della parrocchia di Santa Maria Assunta a Tortorici. Ha battezzato, cresimato, confessato, sposato e dato l’estrema unzione a migliaia di oricensi che lo ricordano con affetto. Era un uomo corretto e responsabile. Il suo essere burbero nascondeva un grande cuore e un affetto per tutte le persone che incrociavano il suo cammino. Per anni, oltre ad essere stato sacerdote, è stato anche docente alle scuole medie Nello Lombardo di Tortorici.

Don Giuseppe Calabrese era un uomo di grande cultura, amante dell’arte e della musica. Con la sua voce tenorile non mancava mai di dispensare consigli, insegnamenti cattolici e anche qualche tirata di orecchie a chi secondo lui se la meritava. Non si sa ancora quando verranno celebrati i funerali di don Giuseppe Calabrese o se la salma verrà poi tumulata in Sicilia, a Sinagra suo paese natìo o a Tortorici, paese che amava e in cui aveva trascorso più della metà della sua vita.