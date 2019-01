Ramacca (Ct): autolavaggio trasformato in serra per la droga, un arresto

Un giovane di 34 anni è stato arrestato a Ramacca, nel catanese. Aveva trasformato un autolavaggio in una serra per la produzione di droga. L’uomo si era creato un’ottima copertura trasformando uno dei locali dell’autolavaggio in una serra adibita alla coltivazione di canapa indiana indoor attrezzata con tanto di impianto di illuminazione, aerazione, deumidificazione ed irrigazione.

Ieri sera lo hanno scoperto i carabinieri nell’ambito di una distinta attività di contrasto al traffico e allo spaccio di droga che ha registrato il sequestro di circa 60 piante di canapa indiana già in avanzato stato di maturazione, nonché di diverso materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di droga da porre in commercio. L’arrestato è stato associato al carcere di Caltagirone.