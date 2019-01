Bronte (Ct): operazione Sciarotta, 12 arresti

Dodici persone sono state arrestate questa mattina a Bronte nel catanese, nell’ambito dell’operazione denominata Sciarotta. Gli arresti sono stati eseguiti da 60 carabinieri del comando provinciale, insieme alle unità cinofile e ai militari dello squadrone eliportato cacciatori Sicilia. Gli indagati dovranno rispondere, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento trae origine da una complessa indagine condotta dalla compagnia carabinieri di Randazzo, coordinata dalla Dda di Catania con attività tecniche e servizi di osservazione del territorio. È emersa così un’organizzazione ben strutturata finalizzata alla detenzione e alla vendita di droga del tipo marijuana a Bronte e nei territori limitrofi.

Le indagini, che si sono svolte tra febbraio e novembre del 2017, hanno permesso di monitorare le dinamiche della piazza di spaccio. La droga veniva nascosta in immobili rurali e terreni per eludere gli accertamenti in ordine alla riconducibilità della droga all’organizzazione in caso di sequestro.

La droga poi veniva distribuita sia ai quartieri Librino e Villaggio Sant’Agata di Catania e rivenduto nel territorio di Bronte con ricavi notevoli.

Le manette sono scattate ai polsi di : Andrea Gullotti, 28 anni, capo e promotore dell’associazione; Giuseppe Parisi, 33 anni, organizzatore; Federico Montagno Cappuccinello, detto Berlusconi, 28 anni, Enzo Currenti, detto Enzino, 27 anni; Alex Spitaleri, detto becchino, 24 anni; Patrizio Cavallaro, 23 anni; Gaetano Merlo, 23 anni; Dario Marullo, 26 anni; Luana Sciavarrello, 28 anni; Giuseppe Leanza, detto Peppe a’ mafia, 40 anni; Giosuè Cimbali, 38 anni e Giannunzio Fichera, 22 anni.