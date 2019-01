San Giovanni La Punta (Ct): in scena “cuori scatenati”

Tanti “Cuori Scatenati” sono pronti ad invadere il teatro di via Ravanusa, 18 a San Giovanni La Punta nel catanese. L’associazione teatrale “Sotto il Tocco”, che vede la direzione artistica di Michele Russo, è pronta a portare in scena la nuova esilarante commedia di Diego Ruiz, ormai esperto nel mettere in scena i rapporti di coppia e le sue innumerevoli sfaccettature.

“Cuori Scatenati”, per la regia di Francesca Tringali, andrà in scena sabato 19 gennaio alle ore 20.30, domenica 20 alle ore 18 e domenica 27 alle ore 18. Una commedia che ruota sul tema degli amori ormai finiti, ma che in realtà non finiscono mai. L’associazione “Sotto il Tocco” con una sontuosa scenografia di Salvino Scirè porta sul palco una divertentissima e moderna commedia degli equivoci.

Ruiz con questo testo teatrale vuole fare ridere per due ore il pubblico e farlo uscire dal teatro con la sensazione di avere passato una serata spensierata: sapendo però che, quando tornano a casa, gli spettatori hanno visto lo spaccato di vita su cui ognuno di loro farà le proprie riflessioni personali. Una coppia scoppiata si incontra clandestinamente per un’insensata ultima notte d’amore prima di suggellare il divorzio definitivo, ma gli imprevisti sono dietro l’angolo, anzi dietro la porta. Il ritorno di fiamma, si sa, può essere pericoloso.

Quando il fuoco della passione si accende tra Diego (Andrea Schilirò) e Francesca (Francesca Tringali), le scintille divampano in maniera esagerata. Se poi a spegnere l’incendio ci si mette uno come Sergio (Luca Coco), la situazione diventa veramente incontrollabile. E cosa succederebbe se Maria (Azzurra Viglianisi), la futura sposa, praticamente con un piede sull’altare, venisse a scoprire tutto? Questi e tanti altri interrogativi sono alla base di questa spassosa commedia in cui tutti i personaggi si trovano nel posto sbagliato nel momento sbagliato, dando vita a una girandola di equivoci e situazioni paradossali. Per info e prenotazioni tel: 095-7413845