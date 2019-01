Catania: trasportava cocaina in pietra, arrestato

Un giovane di 20 anni di Catania, Orazio Lizzio, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo per detenzione finalizzata allo spaccio di droga.

A pochi giorni dal blitz ha azzerato una delle piazze di spaccio più redditizie per la criminalità organizzata a San Cristoforo. Gli uomini della squadra Lupi hanno controllato il pusher a poche centinaia di metri in via Belfiore.

Il fermato, dimostrando un’eccessiva ritrosia all’identificazione, è stato perquisito e sono state trovate tre buste di plastica contenenti circa 170 grammi di cocaina in pietra, quindi ancora da tagliare, dosare e porre in vendita.

La droga, del valore al dettaglio di oltre 25 mila euro, è stata sequestrata mentre l’arrestato è stato relegato agli arresti domiciliari così come disposto dal giudice.