Catania: lo chef Peppe Aloisi protagonista di “Cuochi d’Italia”

Lo chef catanese PepPe Aloisi sarà protagonista di “Cuochi d’Italia” con Alessandro Borghese. Il cuoco catanese per una sera ha lasciato la cucina del ristorante catanese dove soddisfa i palati più raffinati, per volare a Milano. Mercoledì sera sarà protagonista di Cuochi d’Italia condotto da Alessandro Borghese su TV8.

Aloisi, in rappresentanza della Sicilia, si confronterà con Sara Scalvini che gareggerà per la Lombardia nel campionato delle regione, così come ribattezzato dallo stesso Borghese. Tre i piatti su cui si articolerà il confronto, tre selezionati dagli chef e un altro a sorpresa celato in una cloche, piatto segreto che viene scelto in ogni puntata dai giudici Cristiano Tomei e Gennaro Esposito, cuochi doppia stella Michelin.

Tutti incollati davanti la televisione domani per fare il tifo per Peppe Aloisi, doppia corona d’oro Sicilia, e per la cucina siciliana.