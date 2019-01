Mistretta (Me): concerto di fisarmonica classica per San Sebastiano

In occasione del calendario dei festeggiamenti in onore del patrono di Mistretta (Messina), San Sebastiano, il centro nebroideo ospiterà il concerto di fisarmonica classica del Red point trio. Appuntamento venerdì 18 gennaio al cine teatro Odeon alle 21.30 con ingresso gratuito.

Il trio è formato da Paolo Esposito, Nicola Emanuele Maggio e Davide Di Filippo. Il trio di fisarmonica classica, nato nel 2015 da un’idea del maestro Francesco Caruso, docente di musica da camera presso l’istituto P.I. TCHAICOVSKY di Nocera Terinese (CZ). Ha vinto il primo premio di musica internazionale A. Longo 5^ edizione e hanno partecipato alla 43^ edizione del Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo. Il concerto è offerto dall’amministrazione comunale di Mistretta.

Sabato 19 gennaio sarà la volta dell’attore e comico Uccio De Santis, che torna in Sicilia con lo spettacolo “Vi racconto il mio Mudù”in scena al cine teatro Odeon di Mistretta. Lo show racconta in forma di monologo e di sketch, la sua vita di comico “per vocazione”: dagli esordi per vincere la timidezza ai primi innamoramenti, dai ‘gustosi’ quadretti familiari a storie di vita vissuta, sino ad arrivare al suo grande amore: il teatro.

Domenica 20 gennaio, prenderà il via laSolenne Processione di San Sebastiano, che si svolge nel circuito processionale invernale. Dalla chiesa uscirà prima la Varetta e poi la Vara di San Sebastiano. La processione si snoda per le vie del paese tra brusche salite e ripide discese. Nel tratto terminale, la marcia “della bersagliera”, accompagna l’ultima corsa. I portanti si lanciano a velocità sostenuta e affrontano la curva a gomito davanti alla chiesa. Sempre correndo, fanno il cambio di spalla. Per un attimo la vara resta sospesa in aria. La festa religiosa si conclude con la Benedizione Eucaristica.

Sabato 26 gennaio si terrà la 3^ edizione del Premio San Sebastiano: il premio intende valorizzare, indicare, sottolineare con un attestato di stima, l’attività di quanti, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, dell’educazione, dello sport o con iniziative in campo assistenziale, sociale e nel volontariato abbiano in qualsiasi modo giovato alla comunità di Mistretta , sia rendendone più alto il prestigio attraverso il loro personale valore, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.

Domenica 27 gennaio “Ippovia di San Sebastiano”, percorso inserito nelle Vie Sacre di Sicilia. Il Pellegrinaggio in onore del Santo Patrono di Mistretta San Sebastiano si svolge percorrendo un tragitto di grande importanza naturalistica, nel paradiso verde del parco dei Nebrodi che va da località Ciddia, attraverso la valle delle cascate e il bosco di Montepiano, arrivando nella suggestiva ed incantevole area del lago, Urio Quattrocchi. Un itinerario unico diversificato per trekking, mountain bike e a cavallo che ricalca percorsi già esistenti, che fa scoprire tanti luoghi come le Cascate di Mistretta. Il percorso turistico religioso-ambientalistico dell’Ippovia è stato arricchito al Laghetto Quattrocchi con l’edicola dedicata a San Sebastiano. Alle ore 12,00 verrà celebrata la Santa Messa.

Il rientro a Mistretta avviene attraverso le strade dell’antica Amastra, a conclusione il saluto devozionale dei Pellegrini a piedi, in bicicletta e a cavallo a San Sebastiano davanti alla Chiesa a lui dedicata.