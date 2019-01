Catania: rapina aggravata, 2 arresti

Due giovani di Catania sono stati arrestati dagli agenti della squadra mobile della questura per rapina aggravata. Le manette sono scattate ai polsi di Carmelo Pagano, 33 anni e Alessandro Spampinato, 18 anni. Oltre al reato di rapina aggravata in concorso, dovranno rispondere di lesioni gravi e resistenza a pubblico ufficiale.

Ieri sera è stata segnalata la presenza di due soggetti che viaggiavano su una Fiat Punto di colore rosso resisi responsabili di scippo ai danni di una donna, in via Cave di Villarà, aggiungendo che da qualche giorno era stata segnalata quale mezzo utilizzato per il compimento di diversi reati contro il patrimonio.

Successivamente, intorno alle 20.50, la sala operativa dirama una nuova nota, relativa ad un altro scippo appena consumato in corso dei Mille ad opera di due malfattori che si erano allontanati a bordo della stessa auto. La volante è riuscita ad intercettare in via Fossa della Creta l’auto rossa su cui viaggiavano i due soggetti e, intuito che potesse trattarsi degli autori dello scippo poco prima descritto, ha subito loro intimato l’alt. Il conducente dell’auto ha accelerato repentinamente la marcia, cercando così di seminare gli operatori.

Dopo un lungo e rocambolesco inseguimento per le vie cittadine con manovre avventate il guidatore della Punto rossa ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere con violenza con un’auto parcheggiata, provocando ingenti danni al veicolo.

Nonostante l’alt della polizia, gli agenti hanno intrapreso un nuovo inseguimento per le vie limitrofe. Dopo un lungo ed estenuante inseguimento, uno dei due soggetti è stato prontamente bloccato ed immobilizzato da uno degli agenti delle volanti, nonostante la resistenza opposta. Il secondo fuggitivo è stato bloccato dagli agenti della squadra mobile. I due sono stati arrestati e rinchiusi nel carcere di Catania piazza Lanza in attesa dell’udienza di convalida.