Barcellona Pozzo di Gotto (Me): nascondeva droga in casa, arrestato

Nascondeva della droga in casa. Per questo gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato un pregiudicato a Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese. Le manette sono scattate ai polsi di Filippo Genovese, 32 anni, in atto ai domiciliari con controllo elettronico e con precedenti specifici per droga.

Gli agenti nella sua casa hanno trovato 85 grammi di droga e un bilancino di precisione nascosti dietro al congelatore. L’uomo all’arrivo degli agenti ha provato maldestramente a spostare la droga infilandosela nei pantaloni della tuta. Sono stati anche trovati e sequestrati 215 euro e uno spinello.

L’uomo è stato tradotto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto in attesa del giudizio con rito direttissimo.