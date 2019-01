Favignana (Tp): al via il progetto WWE nelle Egadi

È stato avviato nelle scorse settimane dal Gac Flag isole di Sicilia, in collaborazione con l’istituto scolastico autonomo comprensivo Antonino Rallo di Favignana, il progetto WWE, Warm Welcom English nell’ambito dell’azione 1.c.1 della strategia di sviluppo locale del Gac.

Un progetto finanziato dal dipartimento della pesca mediterranea della regione siciliana. I fondi sono del programma operativo del’Unione europea per la pesca “Feamp 2014-2020 misura 4.63”. Il corso, in particolare, è mirato ad incrementare l’afflusso turistico nelle Egadi, con un turismo straniero di qualità rivolto principalmente. Il progetto è rivolto principalmente ai pescatori professionisti e ai loro familiari.

L’obiettivo è quello di migliorare la competenza comunicativa in lingua inglese delle categorie interessate all’accoglienza e alla gestione dei flussi turistici. Si prevede l’attivazione di tre moduli di 60 ore di cui due da realizzare a Favignana ed uno sull’isola di Marettimo. Il corso è totalmente gratuito e vi potranno partecipare 20 allievi per modulo.

Il bando per il reclutamento allievi scadrà il prossimo 15 gennaio e le lezioni si terranno negli istituti scolastici di Favignana e Marettimo.

Chi vorrà partecipare al progetto dovrà inviare istanza che potrà essere scaricata sul sito dell’istituto all’indirizzo www.icrallo.gov.it e per ogni ulteriore richiesta di informazione. Per il presidente del Gac Giuseppe Pagoto si tratta di “un’importante occasione per accrescere le competenze dei nostri pescatori, anche al fine del rilancio dell’economia legata alla filiera ittica sempre più rivolta al mercato turistico soprattutto nelle nostre isole”.