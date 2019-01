Custonaci (Tp): alla Bit di Milano sarà presentata la nuova brochure turistica

Sarà presentata alla Borsa internazionale del turismo di Milano nello stand della regione siciliana. Appuntamento il 10 febbraio per la nuova brochure turistica della città di Custonaci.La brochure è stata curata nei minimi dettagli dal giovane studente universitario Marco Castiglione che in passato ha realizzato l’app turistica “aSTARTe”.

Il depliant si compone di ben 16 facciate e di 42 fotografie corredate da un agevole testo che spiega sinteticamente il patrimonio storico, architettonico, naturalistico e paesaggistico della cittadina del trapanese. Ampio spazio anche agli eventi religiosi, folkloristici e culturali che si susseguono nell’arco dell’anno.

I costi della stampa sono stati sostenuti totalmente da sponsor privati (casa vacanza Nicola Santoro, Minaudo Affitti e TDS servizi turistici) che hanno creduto nel progetto di divulgare, tra gli operatori turistici internazionali, le potenzialità di Custonaci.

“Riteniamo – affermano Giuseppe Bica, sindaco di Custonaci e Fabrizio Fonte, assessore al turismo – che la cornice della BIT di Milano sia uno strategico contesto dove presentare la nuova brochure turistica di Custonaci. La nostra città, ormai da alcuni anni, guarda, infatti, con sempre maggiore interesse al comparto turistico, per far ulteriormente crescere socialmente ed economicamente il territorio nel suo complesso. Un ringraziamento va certamente a chi ha consentito la realizzazione della guida a partire da G.Marco Castiglione che ne ha curato gli aspetti grafici fino, ovviamente, agli sponsor e pertanto ringraziamo Nicola Santoro, Francesco Minaudo e Giuseppe Santoro, che ancora una volta hanno manifestato il loro attaccamento alla città di Custonaci. Ci auguriamo – concludono Bica e Fonte – che la nuova brochure, ricca di fotografie che rendono il giusto merito alle nostre bellezze, possa essere un utile strumento per i futuri turisti che vorranno visitare la cittadina collinare, per poterne cogliere gli aspetti più belli, ma anche più interessanti per affascinare, da ogni punto di vista, chi sceglierà di trascorrere le proprie vacanze a Custonaci”.

Nella foto da sx G.Marco Castiglione, Nicola Santoro, Fabrizio Fonte, Giuseppe Bica, Francesco Minaudo e Giuseppe Santoro.