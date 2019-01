Capo d’Orlando (Me): Natale Arasi vince il concorso “IlluminiAMO il Natale”

È stato Natale Arasi con la sua foto panoramica di piazza Matteotti a vincere il concorso “IlluminiAMO il Natale” indetto a Capo d’Orlando, centro tirrenico del messinese. La foto del giovane ha ottenuto 579 “mi piace” e ha vinto il premio messo in palio da Grife-La Beautic”.

Sono state davvero tante le foto che hanno partecipato al contest “IlluminiAMO il Natale”, voluto dall’assessorato comunale al Turismo e finalizzato alla valorizzazione delle manifestazioni orlandine organizzate durante il periodo natalizio.

Le foto dovevano avere come sfondo la stella luminosa posizionata in Piazza Matteotti e pubblicate sui social con l’hashtag #illuminiAMOilNatale, taggando contemporaneamente le pagine Facebook “Turismo Capo d’Orlando” (@turismo.capodorlando) e “Radio Italia Anni 60 Sicilia” (@anni60me).

Il numero di like ha determinato la graduatoria dei primi 3 classificati.

Al secondo posto si è classificata la foto di Ornella Granza (184 like) con un romantico bacio sotto l’installazione luminosa di Piazza Matteotti che si è aggiudicata il pacchetto relax per 2 persone messo in palio da “NEBRODI&OLIE viaggi e turismo”.

Terza classificata la banda musicale di Santa Lucia con la foto di gruppo in divisa (99 like) che si è aggiudicata il buono acquisto messo in palio dal negozio di abbigliamento “Modi di Essere”.

“Siamo soddisfatti della partecipazione al concorso e vedremo di affinare il regolamento per i prossimo contest che intendiamo organizzare – afferma l’assessore al Turismo Sara La Rosa. Vogliamo sfruttare al meglio la potenza comunicativa dei social e postare le foto di Capo d’Orlando crediamo rappresenti un veicolo di promozione importante”.

Intanto, con la giornata dell’Epifania si sono concluse le manifestazioni organizzate per il periodo natalizio. “E’ stato un mese intenso ed appassionante con Capo d’Orlando protagonista – commenta La Rosa – il coinvolgimento di associazioni, parrocchia, presepisti e privati è stato totale e desidero ringraziare tutti per il supporto concreto. Essere comunità significa anche questo ed è senz’altro il regalo più bello per il Natale”.