Venetico (Me): stasera l’ultimo giorno del presepe vivente

Il piccolo borgo di Venetico superiore, nel messinese, è in festa per l’ultimo giorno del presepe vivente. Un appuntamento organizzato per il settimo anno consecutivo dall’associazione culturale “Venetico per tutti” in collaborazione con il movimento cristiano lavoratori.

Tante persone sono già andate a visitare il presepe il 26 dicembre e giorno 1 gennaio prossimo. Più di settanta i figuranti che si sono impegnati nella manifestazione e tanti i collaboratori. Particolare anche il presepe di statue giganti ospitato nella chiesa madre di San Nicolò vescovo.

Questa sera alle 20.00 i pastori e i borghigiani, accompagnati dal suono della zampogna, andranno a rendere omaggio a Gesù Bambino alla grotta e ci sarà anche l’arrivo dei re Magi, i tre sapienti giunti dall’Oriente per donare oro, incenso e mirra.