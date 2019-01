Tortorici (Me): master beauty verso l’edizione nazionale, intervista a Salvuccio Canfora

Dopo il grande successo riscosso da The master beauty, l’innovativo concorso di bellezza ideato dal cittadino di Tortorici, Salvuccio Canfora, si punta alla terza edizione nazionale. Lo ha confermato in una nostra intervista proprio il patron della manifestazione. Il concorso, primo nel suo genere, prevede la premiazione non solo delle aspiranti modelle, ma anche dei loro team composti da parrucchieri, truccatori e stilisti.

Un bilancio, quello dell’edizione 2018 del concorso, che è assolutamente positivo. “La terza edizione di The Master Beauty – dice Salvuccio Canfora – ha consacrato l’idea originale di un contest, nato dall’intuizione di un gruppo di professionisti di diversi settori, che hanno messo al servizio del contest esperienza, competenza e passione. Per questo – prosegue il patron del concorso – mi piace gratificare chi con me ha creduto nel progetto, tra questi il direttore artistico Roberto Marco Oddo che vanta 40 anni di regie e ideazioni televisive, radiofoniche e cinematografiche, oggi anche direttore dello Sportfilmfestival, la rassegna cinematografica internazionale più antica del mondo”.

Insieme a Roberto Marco Oddo che con Salvuccio Canfora ha ideato il concorso, non potevano mancare altre colonne portanti della grande squadra The Master Beauty, abbreviata in TMB da tutto il gruppo. Si tratta della moglie e dei figli dello stesso Salvuccio Canfora, che aiutano attivamente e concretamente in tutte le fasi del concorso. “Francesco Canfora, Angela Calcò e Silvia Canfora che della precisione nel coordinamento ne hanno fatto un punto di forza del contest. E’ inevitabile dare risalto alle collaborazioni di grandi stilisti della moda, dell’hair, del make-up e tra questi una menzione speciale per le stiliste Antonella Scarlata, Nunziatina Fogliani, Piera Midili, Angela Palumbo, Sonia Paterniti, Rosaria Sava, Maria Concetta Pusateri, Liliana Marino e Gustavo Distefano”.

Il successo di The Master Beauty era già nell’aria. Un successo che non arriva a sorpresa. “Onestamente – prosegue Salvuccio Canfora – mi aspettavo un successo del genere perché la formula è originale e innovativa. Ricordo infatti che il TMB è in assoluto l’unico contest che mette in competizione squadre composte da modelle e da coach stilisti di acconciature, di trucco ed abiti che, come dei perfetti personal trainer, preparano le ragazze per accedere al mondo della moda.

La mia esperienza pluriventennale in contest internazionali e la collaborazione con una squadra così professionale sono stati gli ingredienti giusti. E il concorso punta sempre più in alto. “Sono già state gettate le basi per l’edizione nazionale del concorso. A gennaio partirà la quarta edizione nazionale di TMB che potrà vantare e conermare eccellenti collaborazioni e partner, tra le tante quelle con Giovanni Di Finizio, International art manager; Daniele D’Agostino e Ceramigna Luciano della BS hair accademy Versum e altri famosi brand di agenzie di moda e fashion stylist che a Roma si incontreranno per il primo step dell’edizione 2019.

Credo che la prossima edizione avrà un successo ancora più grande, ma soprattutto sarà una grande opportunità per le aspiranti modelle, gli hair stylist, i make-up artist e i fashion stylist ed è per questo che invito chi ne avesse interesse ad iscriversi. Per tutte le informazioni si potrà consultare il sito ufficiale www.themasterbeauty.it.”

(nella foto da sx Roberto Marco Oddo e Salvuccio Canfora)