Petralia Soprana (Pa): al Kiliamangiaro premiato il centro del palermitano

Ancora visibilità e meriti per Petralia Soprana. Il nuovo Borgo d’Italia sarà protagonista domani nella trasmissione televisiva di Rai3 “Il Kilimangiaro”.

La trasmissione, condotta da Camila Raznovich in cui si parlerà delle peculiarità naturalistiche del luogo e conseguente premiazione in diretta del comune palermitano vincitore dell’ultima edizione, con il sindaco del piccolo comune delle Madonie, Pietro Macaluso che assieme alla sua amministrazione ha portato in alto il nome dei Petralia Soprana e di un territorio in cui le bellezze artistiche locali e gastronomiche sono all’ordine del giorno.

Antonio David