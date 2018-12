Trapani: aspettando il nuovo anno in piazza

A Trapani si torna a festeggiare il Capodanno in piazza Municipio. A partire dalle 23.00 risuonerà la musica live, aspettando il brindisi della mezzanotte. A seguire, “Dance in square” con due ospiti d’eccezione: i dj Pippo Palmieri di Radio 105 e Ricky Aristarco di Rtl. L’evento sarà presentato da Vittoria Abbenante, speaker radiofonica.

“Sarà un’occasione non solo per vivere una serata in allegria, ma anche per rinsaldare il sentimento di appartenenza al nostro territorio – commenta il sindaco Giacomo Tranchida – una notte di grande festa che abbiamo voluto regalare alla città e che ci traghetterà verso il nuovo anno ci auguriamo che proprio il 2019 sarà quello della rinascita per la città di Trapani”.

Una notte all’insegna della musica ma anche del rispetto delle regole. “Il poterla vivere insieme, con la voglia di sentirsi sempre più una comunità, rappresenta un importante valore aggiunto – prosegue il primo cittadino – ma sarà anche un modo per sottrarre quell’area e dissuadere tanti cittadini dall’uso dei botti e all’abusivismo pirotecnico, rivitalizzando piazza Municipio con lo spirito autentico della festa”.

“In questi giorni tanti concittadini ci hanno manifestato la loro soddisfazione per gli eventi che abbiamo finora proposto, sia direttamente che popolando le strade e le piazze in cui essi si sono svolti – osserva l’assessore Rosalia d’Alì. Ci è sembrato opportuno chiudere l’anno in bellezza con un super evento gratuito come questo che è uno di quelli di punta della proposta natalizia della nostra città. Mi auguro che domani tante famiglie e ragazzi accoglieranno il nostro invito a salutare insieme il nuovo anno. E che sia di buon auspicio per il futuro”.