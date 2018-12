Lascari (Pa): 40enne trovata morta per overdose

Una morte che non ti aspetti soprattutto per una donna di 41anni F.R.di Lascari in provincia di Palermo, ma facile quando si pensa che la sua possibile causa sia dettata da un’overdose di sostanze stupefacenti.

Questa è la prima ipotesi delle indagini che i carabinieri stanno portando avanti. La donna è stata trovata nella propria abitazione senza segnali di vita e senza segni di violenza. Facile l’ipotesi di un malore dovuto alla successiva dose di sostanze ma saranno più precisi gli inquirenti dopo aver valutato bene tutte le ipotesi.

Antonio David