Trapani: chiude la prima rassegna organistica Francesco La Grassa

Chiude in grande stile la prima rassegna organistica “Francesco La Grassa”. L’appuntamento conclusivo con la grande musica per organo sarà questa sera, venerdì 28 dicembre, alle ore 21.00, nella Chiesa di San Pietro, a Trapani, con Nativitas, pastorali e canti tradizionali con Giuseppe Burgarella, accompagnato dal Coro Polifonico “San Pietro” diretto da Carmen Pellegrino.

Canti che includono la tradizione, dai testi profondi e poetici. Un clima sonoro tenue per sentire la gioia del Natale. Buona musica e solidarietà. Giuseppe Burgarella, si è esibito da solista e camerista in numerosi teatri italiani. E’ organista nella Chiesa Cattedrale San Lorenzo Martire di Trapani e collabora con il coro diocesano di Trapani “Virgo Drepanensis”.

Il Coro “San Pietro” opera da 20 anni nella comunità parrocchiale dell’omonima Chiesa di Trapani. Il gruppo composto da 18 elementi, canta, abitualmente, nelle liturgie domenicali e accompagna alcuni particolari momenti della fede cristiana. Fa parte del coro polifonico diocesano “Virgo Drepanensis” che anima i solenni pontificali presieduti dal Vescovo di Trapani. Per l’occasione il coro sarà diretto da Carmen Pellegrino che svolge attività concertistica come solista, in formazione da camera (sia al pianoforte sia all’organo) e come direttore di coro, partecipando a prestigiose rassegne e manifestazioni.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto all’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) di Trapani. L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, dal 1999 presente sul territorio di Trapani, continua ancora oggi la sua opera sociale sul territorio con l’obiettivo di offrire un sostegno per migliorare la qualità di vita delle persone con sclerosi multipla.

BIGLIETTI

Intero euro 5,00

Ridotto euro 3,00 (studenti fino a 24 anni)

Per informazioni: 3933316088 – 3475866822 – 3494764193

Sarà possibile acquistare i biglietti nella Chiesa di San Pietro a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

La rassegna è realizzata dalla Diocesi di Trapani, la Parrocchia di San Pietro con il patrocinio del Comune di Trapani, in collaborazione con il FAI (Fondo per l’Ambiente), Amici della Musica di Trapani, l’Ente Luglio Musicale Trapanese, l’Istituto di Cultura Italo Tedesco – Sezione Trapani. La direzione artistica è affidata a Elide d’Atri e Carmen Pellegrino.