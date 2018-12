Tortorici (Me): Nella Bevacqua rappresenta in consiglio la Lega

Sin da tempi non sospetti si era tesserata con la Lega. Oggi la consigliera comunale di Tortorici, Nella Natalia Bevacqua, rappresenta ufficialmente nel civico consesso la Lega di Matteo Salvini pur non abbandonando il gruppo consiliare con cui era stata eletta alle scorse elezioni amministrative nel centro nebroideo del messinese.

Nella Natalia Bevacqua, consigliere eletta con la lista civica “Tortorici terzo millennio”, ha ufficilizzato la sua adesione al partito del vice premier Matteo Salvini al comune di Tortorici. Da diversi anni è tesserata a “Noi con Salvini” e “Lega per Salvini premier”. Nel 2015 ha partecipato alla prima edizione della scuola di formazione politica avviata da Matteo Salvini e Armando Siri. Una scelta, questa di Nella Natalia Bevacqua, presa con fermezza e dopo una ponderata riflessione. “Vedo nella Lega – dice la consigliera comunale oricense – l’unica forza politica che guarda realmente al territorio, con amministratori coerenti, competenti e affidabii che mantengono la parola data. E’ proprio da qui che bisogna ripartire per dare voce alle comunità come la nostra, partendo da tre punti: sicurezza, lavoro e difesa dei valori, per sentirci nuovamente tutti italiani!”.

Il partito di Matteo Salvini sta prendendo sempre più piede in tutta la Sicilia e nella provincia di Messina, come dichiarano ad una voce anche il responsabile regionale per gli enti locali, Fabio Cantarella e il responsabile provinciale della Lega, Matteo Francilia (con Nella Natalia Bevacqua nella foto). “Siamo orgogliosi dei gruppi di lavoro Pro lega – Matteo Salvini premier che stanno nascendo comune per comune, formati da semplici cittadini, professionisti della società civile e amministratori radicati sul territorio costantemente a contatto con i propri cittadini, come la consigliera comunale Nella Natalia Bevacqua di Tortorici, leghista della prima ora che giornalmente si impegna in favore del territorio che rappresenta con serietà e competenza”.