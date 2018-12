Capo d’Orlando (Me): è nata l’associazione Esperanto Nebrodi

A Capo d’Orlando, centro tirrenico in provincia di Messina è nata l’associazione Esperanto Nebrodi. Lo scopo è quello di diffondere nell’area tirrenico-nebroidea dell’esperanto, la lingua internazionale creata dall’oculista polacco Ludovico Lazzaro Zamenhof.

I soci si ispirano ai valori della fratellanza universale tra i popoli e della democrazia linguistica, propri della cultura esperantista. Nato il 15 dicembre del 1859, in quello che gli esperantisti ricordano come “Zamenhofa Tago”, il fondatore della lingua ausiliaria artificiale oggi più parlato al mondo ha dato vita ad un movimento transculturale diffuso in tutti i continenti.

A presiedere l’associazione è il docente universitario ed esperantista Antonio Matasso. Chi fosse interessato a corsi di esperanto o alle iniziative del sodalizio, potrà scrivere a: info@esperantonebrodi.it.