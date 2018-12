Trapani: Natale Mediterraneo, gli eventi della settimana

Le vie e le piazze della città di Trapani sono tornate a colorarsi e ad illuminarsi in occasione delle festività natalizie. Entra nel vivo “Natale Mediterraneo”, il cartellone degli eventi natalizi organizzato in sinergia tra il comune di Trapani, commercianti, cittadini, associazioni e operatori culturali.

Questo pomeriggio sono stati aperti i mercatini di Natale allestiti nella piazza ex mercato del pesce a cura dell’associazione Agorà nell’ambito degli eventi “Natale a’ chiazza”. Si è iniziato con lo spettacolo dei musici e degli sbandieratori Real trinacria.

Alle 21.00 il concerto della banda musicale Città di Paceco, diretta dal maestro Claudio Maltese, mentre alle 22.00 è iniziato il concerto degli Opera ’80. Da non perdere gli eventi del fine settimana. Sabato 15 dicembre alle 17.00 l’associazione Amici del museo Pepoli terrà un percorso tematico nel centro storico dal titolo “La natività nell’arte: dipinti e rilievi nelle chiese di San Pietro. Seguiranno, alle 17.15, la sfilata dei tamburini Trinacria per le vie del centro e poi, alle 18.30, il concerto con il coro città di Trapani in piazza ex mercato del pesce.

Alle 21.30 si potrà fare una visita guidata dei presepi del centro storico, grazie all’associazione culturale Tradumari & Venti e all’unione maestranze (la via dei presepi). Chiuderà la serata nuovamente in piazza ex mercato del pesce, a partire dalle 22.00, il concerto dei Darba revolution a cura dell’associazione Agorà. Sempre a partire da sabato e fino a lunedì 24 dicembre, dalle 17.00 alle 20.00 gli eventi sbarcheranno anche in via Fardella con una sfilata itinerante con musica a cura dell’associazione culturale Tradumari&venti, in collaborazione con Confesercenti provinciale e Confcommercio Trapani.

Grandi appuntamenti anche domenica. Dalle 17.00 alle 20 la diligenza di Babbo Natale, trainata da un cavallo, girerà per l.00e vie della città (a cura dell’Asd Fort Apache). Contemporaneamente, per le vie del centro storico, ci sarà una sfilata dei Tamburini Vento di Tramontana. Più tardi, alle 18.30, spazio al concerto del coro Trapani Mia. Chiuderà la serata il concerto di Ruby&Co, nella piazza Ex mercato del pesce, sempre a cura dell’associazione Agorà.