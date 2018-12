Noto (Sr): insegnate di asilo maltrattava i bambini, sospesa per 1 anno

La sospensione ad un anno dall’esercizio del pubblico ufficio. È stata questa la misura interdittiva adottata per il momento nei confronti di un’insegnate di asilo di Noto, nel siracusano, che maltrattava i bambini che le venivano affidati.

La donna strattonava i piccoli, li malmenava e li schiaffeggiava in viso e nella nuca, costringendoli ad umiliazioni e isolamenti. A scoprirlo sono stati gli agenti della polizia di Stato aiutati da intercettazioni ambientali e da una telecamera installata nell’asilo.

Alla donna, indagata per maltrattamenti con l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di minori di 18 anni, gli agenti hanno notificato alla donna una misura interdittiva della sospensione per 12 mesi dall’esercizio del pubblico ufficio. Le indagini erano state avviate a seguito della denuncia dei genitori di due bambini.