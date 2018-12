Nicosia (En): smascherato falso dentista

Aveva speso circa 100 mila euro per realizzare un vero e proprio studio dentistico con tanto di sala d’attesa, poltrona da lavoro, materiale medico e strumenti. Peccato che lui non era un vero dentista e ora è indagato per esercizio abusivo della professione medica.

L’indagine, denominata “Golden tooth” ha permesso di accertare che l’uomo non era iscritto all’ordine dei medici chirurghi e deli odontoiatri e non aveva conseguito i titoli idonei per legge.

Oltre tutto l’uomo è risultato essere un totale evasore di imposta perché il falso dentista è risultato sconosciuto al fisco dal 2009. Dopo una ricostruzione dei compensi ricevuti dall’uomo e non dichiarati al fisco, i militari hanno segnalato l’uomo all’agenzia delle entrate elementi positivi di reddito per circa 600 mila euro.