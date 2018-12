Messina: la luce della pace di Betlemme arriva in Sicilia

La luce della pace di Betlemme arriva in Sicilia. L’appuntamento è per la notte tra il 16 e il 17 dicembre prossimi. Saranno gli scout ad accogliere alla Marina di Nettuno il simbolo della Pace.

La luce di Betlemme è arrivata in Italia nel 1996 grazie alle associazioni scoutistiche triestine. Si tratta di una lampada ad olio che nella chiesa della natività a Betlemme arde da moltissimi secoli perennemente, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le nazioni cristiane della terra. Nel 1986 un bambino, giunto a Betlemme dall’Austria per un’iniziativa benefica, accese una luca dalla lampada della grotta di Betlemme che venne portata a Linz con un aereo della linea austriaca e distribuita in Austria e, grazie alla collaborazione di tutti gli scout, nell’Europa. A Messina la luce di Betlemme arrivò per la prima volta nel 2000.

Quest’anno ritorna nella città dello stretto. La luce della pace di Betlemme arriverà con la motovedetta della capitaneria di porto di Reggio Calabria che attraccherà al porto turistico intorno alla mezzanotte del 16 dicembre prossimo. Ad accogliere la luce della pace saranno gli scout dell’Agesci, dell’ASsoraider, del Cngei, della Fse scout d’Europa, del Masci e dei foulards bianchi di Messina e di tutta la Sicilia.

La fiamma verrà consegnata dalla pattuglia di scout siciliani ai vari gruppi che, a loro volta, la distribuiranno nelle città di provenienza. La luce della pace di Betlemme proseguirà il suo viaggio verso Palermo, Siracusa, Ragusa, Enna, Agrigento e sbarcherà anche a Lampedusa. A Messina verrà distribuita nella settimana tra il 17 e il 23 dicembre nelle varie parrocchie e istituti che saranno resi noti in seguito.